Ludovica Pagani, novità in arrivo: l’annuncio social – FOTO

Ludovica Pagani ha comunicato ai followers una novità in arrivo: il video non è passato inosservato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Lo scatto all’ora di pranzo di Ludovica Pagani mette tutti d’accordo, l’outfit sportivo piace perché nella sua semplicità le dona perfettamente. Più precisamente è una tuta, i due pezzi sono rispettivamente gialla e nera: la felpina corta con cappuccio, il tocco audace è dato dal piercing all’ombelico che esce dalla capo d’abbigliamento. E poi il pantalone – anche sembra più un leggings – della tuta è nero, tessuto morbido che favorisce i movimenti. Ovviamente i commenti sono tutti d’amore, si passa da Splendida creatura 😍😍😍 a Bellissima Ludoo❤️❤️. La Pagani, sia sportiva che audace riesce a catturare l’attenzione di suoi ammiratori che amano seguirla giorno dopo giorno.

Ludovica Pagani svela la novità in arrivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Ludovica Pagani è sicuramente una delle influencer più apprezzate in Italia. Bellezza incredibile e tracce di autoironia la contraddistinguono. La Pagani ama comunicare con i followers – 2,6 milioni – e svelare in anteprima quelli che saranno i suoi progetti, collaborazioni o semplicemente esternare le proprie sensazioni. Oggi tra le numerose storie di Instagram, la Ludo (così come sovente la chiamano affettuosamente sul web) ha annunciato un’iniziativa interessante che si protrae per tutto il mese di marzo. Da poco la giovane ha dato avvio alla sua veste di imprenditrice curando un brand di beauty e che produce nello specifico rossetti. Felice per il risultato ottenuto dalle vendite, ha deciso di lanciare una promozione scontandoli al 30%, un’occasione per farne scorta.

Un progetto a cui la Pagani tiene particolarmente visto che una parte del ricavato sarà devoluto alla ricerca sul cancro al seno. Splendida iniziativa.