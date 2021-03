Maddalena Corvaglia mostra i suoi due lati: “Quali preferite?”

Maddalena Corvaglia stupisce il pubblico dei social mostrandosi in diverse angolazioni che lasciano senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Maddalena Corvaglia mette in seria difficoltà i suoi tanti ammiratori che la seguono su Instagram pubblicando ben 4 immagini di sé. La difficoltà sta nello scegliere, come chiede la showgirl nella didascalia, quali fra queste sia la migliore. Negli scatti Maddalena si mostra di schiena e di profilo mentre indossa un seducente abitino bianco. Il vestito scelto riesce a mettere in risalto le curve generose del suo corpo e soprattutto le lunghe gambe rese ancora più sexy dalle scarpe a tacco alto. Tatuaggio, quello che ha su una spalla, in bella mostra la showgirl riesce a lasciare letteralmente senza fiato il pubblico che reagisce con commenti estasiati. In breve tempo infatti il suo profilo social è stato letteralmente preso d’assalto con una vera e propria pioggia di cuoricini. Le immagini mostrate sono sia in bianco e nero che a colori e se nelle prime l’assenza di colore riesce a conferirle ancora più fascino le altre centrano l’obiettivo di fermare il cuore.

LEGGI ANCHE -> Elodie, dopo Sanremo mostra i due lati: il posteriore è divino – FOTO

La vita privata di Maddalena Corvaglia