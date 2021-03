Maria De Filippi sbarca su un altro canale: il cambiamento epocale

Cambiamenti drastici per Maria De Filippi, il cui programma “Amici” sta per sbarcare su Amazon Prime: tutte le novità

La decisione di Maria De Filippi è destinata a segnare una svolta nel panorama di Amici. Il programma, che va in onda da ben 20 anni nelle reti televisive Mediaset, sta per andare incontro ad una svolta epocale: lo sbarco sulla piattaforma di Amazon Prime. Si vociferava già da tempo di un cambio di rotta verso questa direzione, ma, stando alle fonti di Dagospia, ora la decisione sarebbe confermata.

Nella giornata di domani, giovedì 5 marzo, Amici approderà ufficialmente sul canale statunitense, che negli ultimi anni sta raccogliendo attorno a sé una cerchia ben nutrita di utenti. Secondo Roberto D’Agostino, la conduttrice del talent non ha intenzione di starsene con le mani in mano: quest’ultima sta infatti organizzando la propria apparizione nella puntata di martedì.

Amici sbarca su Amazon Prime: nuovi orizzonti per Maria De Filippi

La moglie di Maurizio Costanzo sembra stia dedicando anima e corpo a questo progetto, tanto da voler apparire in prima persona. Il portale Dagospia ha asserito che la De Filippi ci “metterebbe la faccia“, al punto tale da intervenire nella puntata di martedì. I rumors che annunciavano lo sbarco di Amici su Amazon Prime circolano già da tempo: quest’oggi, tuttavia, la notizia ha trovato conferma.

Da domani, giovedì 5 marzo, il talent approderà sul colosso statunitense con il daytime, e con contenuti inediti che non verranno trasmessi nelle reti Mediaset. Una sfida davvero allettante per Maria, che come sempre si rivela disposta a mettersi alla prova in contesti a lei sconosciuti.

“La tv generalista deve imparare a convivere con queste realtà, perché si rivolgono ad un pubblico diverso“: queste le parole che la De Filippi aveva pronunciato al Corriere della Sera. In breve tempo, la conduttrice è passata ai fatti, accogliendo questa nuova e sicuramente sorprendente sfida professionale.