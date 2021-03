Maschera antistress fai da te: cosa usare per avere un aspetto più rilassato!

Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli ingredienti da usare per avere un viso più rilassato. Tutti i dettagli.

Al giorno d’oggi, purtroppo, il nemico principale da combattere è sicuramente lo stress. Purtroppo porta effetti negativi sul viso e, in particolare, sulla pelle che tende a perdere elasticità e soprattutto luminosità.

Non a caso in commercio esistono moltissime creme e maschere che permettono di ridurre al minimo quelli che sono i segni dello stress. Tuttavia questi prodotti, se da un lato sicuramente portano benefici immediati, a lungo andare, a causa della presenza di elementi chimici, possono andare anche loro a danneggiare ed irritare la pelle.

Tutti gli ingredienti utili per creare una maschera antistress

Per fortuna esistono dei rimedi del tutto naturali e molto economici, utili per creare creme e soprattutto maschere che possono andare ad agire principalmente sugli effetti dello stress.

Creare una maschera antistress è molto semplice e veloce. Non dovrete fare altro che procurarvi 1 uovo, 1 cucchiaio di yogurt, il succo di mezzo limone ed un cucchiaino di miele. Per prima cosa dovrete sbattere l’uovo e, in un recipiente, aggiungere tutti gli ingredienti e iniziare a mescolare.

Dovrete continuare a mescolare fino a creare un composto omogeneo che non presenti assolutamente grumi e che abbia una consistenza densa e non troppo liquida, in modo da essere facilmente applicabile. Una volta ottenuto il composto, dovrete andarlo ad applicare sul vostro viso, in particolare nella cosiddetta zona T, ovvero fronte, naso e mento.

Dovrete lasciare agire questa maschera per circa 20 minuti e dopodiché andate a risciacquare con abbondante acqua tiepida, in modo da andare ad eliminare i residui della vostra maschera. Ovviamente per la presenza di elementi dalla forte acidità, come il limone, conviene non effettuare questa maschera quotidianamente ma almeno 3 volte alla settimana. I risultati saranno assicurati fin dalle prime applicazioni. Non vi resta che provare per beneficiare degli effetti maracolosi di questa crema fai da te!