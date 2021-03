Maschera effetto lifting immediato fai da te: ingredienti top per un risultato super!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su quali sono gli ingredienti da usare per creare una maschera effetto lifting super efficace.

Uno dei desideri di ognuno di noi è sicuramente avere la pelle sempre luminosa e soprattutto elastica. Quando, poi, compaiono le prime rughe sul viso, si ha la prova del tempo trascorso e che mai più tornerà indietro.

Non è un caso che il mercato della cosmetica sia ricco di creme e maschere che promettono di donare un viso che non mostri tutti i suoi anni. Molti di questi prodotti promettono un effetto lifting immediato, ma il loro prezzo spesso è davvero esagerato. In secondo luogo, spesso queste creme contengono degli elementi chimici che possono provocare arrossamenti e irritazioni.

Pelle luminosa ed elastica: gli ingredienti da usare per avere un risultato efficace

Per fortuna creare degli ottimi prodotti, soprattutto maschere, per avere una pelle luminosa ed elastica è abbastanza semplice. Potete creare la vostra maschera preferita utilizzando ingredienti del tutto naturali ed economici.

Per un effetto lifting immediato sono ottimi due elementi presenti nelle dispense di ognuno di voi. Stiamo parlando dell’uovo e del limone. L’uovo, in particolare, va a nutrire la pelle in profondità grazie alla forte presenza di proteine e grassi. Il limone, invece, grazie alla sua acidità è un ottimo astringente e disinfettante per la pelle.

Creare una maschera partendo da questi due ingredienti è davvero molto semplice e redditizio. Non dovrete fare altro che procurarvi 1 uovo e il succo di mezzo limone. A questi due ingredienti potete aggiungere anche qualche goccia del vostro olio essenziale preferito.

Dovete disporre tutti questi ingredienti in un piccolo contenitore, meglio se in vetro, e iniziare ad amalgamare il tutto fino ad ottenere un composto che risulti denso e, quindi, di facile applicazione ma senza la presenza di grumi.

Una volta ottenuto questo composto, non vi resta che applicarlo sul vostro viso e sul vostro collo e lasciarlo in posa per almeno 30 minuti. Passato questo periodo di tempo, dovete passare a risciacquare la vostra pelle con abbondante acqua tiepida in modo da andare ad eliminare i segni della vostra maschera in eccesso. I risultati saranno immediati e potrete notare subito come la vostra pelle abbia già acquistato una considerevole elasticità grazie all’azione immediata dell’uovo.