Masterchef: i sogni infranti del campione. Che fine ha fatto

Masterchef. Andrà in onda oggi, 4 Marzo, la puntata conclusiva della gara culinaria. Che fine ha fatto il campione della scorsa edizione?

La decima edizione del talent show culinario MasterChef Italia ha aperto i battenti il 17 dicembre scorso. Ha visto darsi battaglia 21 cuochi provetti. I finalisti si sfideranno per l’ultima volta oggi, 4 marzo 2021. Chi salirà sulla vetta ed essere incoronato vincitore? A quest’ultimo sarà attribuito il premio di 100.000 euro in gettoni d’oro e avrà inoltre la possibilità di pubblicare un libro (edito da Baldini+Castoldi) in cui inserire le proprie personali ricette originali.

I giudici di quest’anno sono stati gli integerrimi Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che, con la loro esperienza e professionalità, decreteranno gli artefici dei piatti migliori attraverso sfide sempre più difficili, all’ultimo fornello.

Che fine ha fatto Antonio Lorenzon, il vincitore dello scorso anno?

Masterchef. Antonio Lorenzon rimanda tutto

Antonio Lorenzon, direttore artistico 43enne di Bassano del Grappa, ci aveva lasciati con un finale memorabile. Non solo vinse la nona edizione del programma Masterchef ma il suo compagno, Daniel, gli fece una proposta di matrimonio nel più romantico dei modi: una doppia esplosione di felicità. Dove si trova oggi?

I suoi sogni sono al momento in stand by. Lorenzon, infatti, aveva in cantiere numerosi progetti che, causa Covid19, sono stati tutti accantonati. Era in previsione l’apertura del suo hotel, l’Elegance Room. Al riguardo ha dichiarato: “Il progetto rimane. Lo abbiamo completamente bloccato. Per fortuna ero all’inizio e sono riuscito a cambiare il progetto in corsa, se no non so come avrei fatto. Spero di aprire a maggio”.

Anche il coronamento d’amore con Daniel è stato rimandato: “Non ci siamo sposati ancora. Avremmo voluto farlo lo scorso settembre ma onestamente non ci andava di sposarci con restrizioni del genere. Tanto sono 20 anni che stiamo assieme, lo faremo appena possibile, a modo nostro e senza mascherine”.

Riguardo la decima edizione di Masterchef ha le idee chiare e ha già decretato il suo cincitore personale: “Secondo me vince Irene. Ha tutte le carte in regola. E’ una ragazza che ci sa fare, non fa la spaccona ma alla fine tira sempre fuori le caratteristiche giuste”.