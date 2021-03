Meghan Markle. Qual è l’unico membro della famiglia reale a cui è rimasta legata

Meghan Markle. La famiglia reale è in subbuglio per le rivelazioni rilasciate a Oprah Winfrey. Con chi è rimasta in buoni rapporti?

Il mondo intero è in attesa di ascoltare le rivelazioni scioccanti che i Duchi di Sussex rilasceranno in un’intervista alla regina dei talk show americani, Oprah Winfrey. Il principe Harry e la consorte, Meghan Markle, sono apparsi in un breve trailer che fa presagire scompiglio all’interno della famiglia reale più importante del mondo. La CBS manderà in onda domenica 7 marzo le loro dichiarazioni che fanno già tremare Buckingham Palace.

Non è un mistero che l’ex attrice sia malvista a corte, rea di aver trascinato dall’altro capo del mondo il marito e averlo fatto allontanare dai suoi doveri in qualità di figlio del futuro erede al trono britannico. Tuttavia, c’è ancora un membro della famiglia reale alla quale la Duchessa di Sussex si sente ancora legata. Scopriamo di chi si tratta.

Leggi anche —>>> Kate Middleton: nuovo look e nuova rivalità con Meghan Markle

Meghan Markle ha rapporti solo con lei

Potrebbe interessarti anche —>>> Harry Windsor: Meghan si defila dopo il fallimento dell’associazione

La Duchessa di Sussex sarebbe ancora molto vicina alla nipote della Regina Elisabetta II, la principessa Eugenia. L’ex attrice ha annunciato la sua seconda gravidanza proprio nello stesso periodo in cui Eugenia (figlia di Andrea, duca di York, e Sarah Ferguson) ha dato il benvenuto al suo primo figlio, August, il 9 febbraio scorso.

Una fonte vicina a entrambe ha dichiarato a US Weekly quanto in effetti le due donne possano apparire come una coppia improbabile di amiche. Tuttavia, il loro rapporto si è stretto avendo le rispettive gravidanze in comune. Sia Meghan Markle e il principe Harry che la principessa Eugenia e il marito Jack Brooksbank si sono sposati nel castello di Windsor, precisamente nella cappella di San Giorgio, a soli 5 mesi di distanza gli uni dagli altri.

Sempre secondo la stessa fonte, le donne avrebbero trascorso molte serate allegre insieme quando Meghan Markle risiedeva ancora a Londra. Sarebbero sgattaiolate di soppiatto in alcuni pub dall’ingresso posteriore, ritagliandosi momenti di spensieratezza e gustando coppe giganti di margarita. Inoltre, la principessa Eugenia ha molto in comune con il cugino Harry: entrambi hanno lottato duramente per imporre la propria personalità in fase di crescita. Anche lei, essendo un membro minore della famiglia reale, ha dovuto sgomitare per trovare la sua strada.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Princess Eugenie (@princesseugenie)

Il rapporto fra i due cugini è sempre stato per questo motivo molto confidenziale. Non sorprende, che sia stata proprio Eugenia una dei primi in casa Windsor a sapere della relazione del principe con l’ex attrice americana.