Melissa Satta, serie di scatti irresistibili: fascino impareggiabile – FOTO

Melissa Satta, poco fa, ha condiviso sui social network una serie stupenda di scatti irresistibili: la sua bellezza è abbacinante.

Melissa Satta è una modella e showgirl apprezzatissima dal pubblico italiano. La nativa di Boston raggiunse la popolarità nel 2005 diventando velina per Striscia la Notizia. La classe 1986 restò nel programma satirico per diversi anni. Nella sua carriera ha ricoperto diversi ruoli: è stata valletta, opinionista, ha recitato in alcune fiction, è stata il volto femminile di ‘Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco’.

La Satta è decisamente attiva sui social network e ama condividere scatti da capogiro in cui mette in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza. La 35enne, poco fa, ha condiviso una serie di foto magnifiche. Se siete curiosi di guardare le immagini, cliccate su successivo.

Melissa Satta, serie di scatti da urlo: meravigliosa