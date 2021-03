Meteo, le previsioni di oggi giovedì 4 marzo

Meteo, l’Italia dice addio alla primavera anticipata e si appresta ad un deciso peggioramento generale per il weekend

Godiamoci questa ultima giornata di bel tempo per oggi, giovedì 4 marzo. Da domani, infatti, come già annunciato, il tempo cambierà e l’Italia lascerà andare via l’alta pressione che nel corso di queste ultime due settimane ha portato cielo azzurro, sole e temperature primaverili su tutto il nostro territorio.

Domani sarà la giornata preludio di un cambiamento climatico. Si avvertiranno i primi segnali di stravolgimento che sconvolge le carte in tavola, allontana il clima mite e il bel tempo e inizia a far intravedere quello che ci riserverà per il weekend. Freddo, nuvole, piogge e ad alta quota anche la neve.

Sabato ci sarà la vera svolta e avvertiremo il netto peggioramento meteorologico che via via coinvolgerà tutto lo Stivale. Vediamo nello specifico cosa succederà.

Meteo, le previsioni per il weekend

Nel weekend dovremmo essere pronti ad accogliere nuovamente il brutto tempo: piogge, vento e neve in montagna.

Si inizierà da sabato mattino con l’arrivo dell’aria fredda che porterà piogge e anche temporali che si faranno sentire prima a nordest per poi muoversi verso il nordovest con buone possibilità di vedere la neve non solo in montagna ma anche a quote più basse, tra i 7oo e gli 800 metri.

Anche le regioni centrali adriatiche saranno interessate dal maltempo soprattutto nel corso di sabato mattina, via via si sposteranno poi verso le aree appenniniche occidentali dove sarà possibile vedere un po’ di neve ma a quote più alte, intorno a 1500/1600 metri.

Sul resto della Penisola non andrà meglio. Le nubi saranno protagoniste con una possibilità di piogge relativamente più bassa. Il calo delle temperature interesserà tutte le regioni, in particolari quelle del Nord e del medio Adriatico con venti di Bora al Nordest.

Per domenica ci sarà un netto miglioramento, con una giornata più asciutta ad eccezione di un peggioramento serale atteso sulla Sardegna. Così si accoglierà la prossima settimana che sarà molto instabile dal punto di vista meteorologico.