Michelle Hunziker e il VIDEO mentre si cambia d’abito, che brava

Michelle Hunziker si diverte tanto a girare video in cui si cambia d’abito, l’ultimo è davvero pazzesco. Comincia con lei nel letto appena sveglia che si butta in avanti e magicamente appare vestita. Si alza ma poi torna indietro risale sul letto e si butta all’indietro, magicamente è di nuovo in pigiama. In tutto questo il suo fedele barboncino ignora le riprese e se la dorme tranquillamente.

Michelle Hunziker usata come Dj la mattina dalle figlie

La Hunziker mentre è in macchina e ascolta della musica confessa che la mattina viene utilizzata dalle figlie come DJ. Ironizza dicendo che non ha nessuna voce in capitolo nella scelta delle canzoni. Poi appare nelle stories dal dentista con la mamma e risponde alle domande della sua dentista mentre le guarda i denti con gli strumenti appositi. La conduttrice poi condivide un video dove lava i suoi due barboncini ed è un momento tenerissimo. Per la Hunziker i cangnolini sono come figli e ama prendersene cura in tutto e per tutto. In molti le hanno chiesto se lei li lavava e la sua risposta è stata prontissima.

Comincia così a mettere il maschietto Leone in vasca e ad insaponarlo per bene, poi lo asciuga con il phon e diventa bello pomposo. Poi è il turno di Lilly che è la mamma di Leone. L’influncer Paola Turani risponde ironicamente:”Perfetto ti posto anche Nadine e Gnomo”. Sono i suoi cani ma sono dei San Bernardo quindi molto grandi. Infatti la Hunziker risponde:“Ehhh vabbè.. ma lì ci vuole una gru!Come fai tu?”. In molti utenti cominciano così a chiedere a Michelle se vuole lavare anche i loro pelosetti e lei risponde di sì. La conduttrice ha anche un altro cagnolino, che è il più recente Odino.

Un levriero voluto tanto dal marito Tomaso Trussardi proprio perché è l’animale che rappresenta il suo marchio di moda Trussardi. Questa volta però non ha partecipato al bagnetto, ma ha il pelo molto più corto rispetto agli altri due quindi ci vuole sicuramente meno tempo.