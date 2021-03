Monica Bertini, scollatura in rosso: esplosione di passione – FOTO

La giornalista Monica Bertini sfoggia un look in rosso su Instagram da vera diva, eleganza e sensualità: favolosa

La giornalista sportiva Monica Bertini è la perfetta personificazione del binomio eleganza e sensualità. Bellezza tipicamente mediterranea, offre i suoi bellissimi colori scuri in un outfit ardente di rosso brillante che le dona divinamente. Una presenza attiva su Instagram, dove colleziona 360 mila follower infatuati del suo fascino, condivide spesso scatti della sua magnifica immagine per la gioia dei fan.

Monica Bertini esplosione di passione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

Meravigliosa bellezza e altrettanta professionalità, Monica Bertini è uno dei volti del giornalismo sportivo più apprezzati. Competenze che la portano a lavorare in Sky, poi Premium Sport, ma anche sui principali canali Mediaset. Amata dal pubblico, è anche seguita sui social.

L’ultimo scatto postato su Instagram è l’apoteosi della sensualità. Una classe sopraffina quella mostrata dalla conduttrice, in un outfit accattivante quanto chic. La giacca rossa rifinita in raso, in pendant con il top impreziosito da brillantini, spiccano sulla carnagione ambrata per un risultato davvero stupefacente.

La scollatura esibisce il generoso décolleté, sulla quale cade la lunga chioma corvina caratteristica della giornalista, mentre lo sguardo è come sempre intenso e conturbante. Un’eleganza fuori dal comune, che emerge prepotentemente in ogni diapositiva, emanata naturalmente senza ostentazione. Il post descrive la foto con due semplici parole “Red Passion“, e non avrebbe potuto trovarne più adatte.

Una vera esplosione di passione e femminilità, in dono ai fan estasiati, che non possono ritrarsi dall’ammirazione. In poche ore conquista migliaia di like, ma non si contano i complimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Monica Bertini (@monybertini)

Gli utenti commentano “bellissima”, “meravigliosa”, e qualcuno la paragona persino alla Monna Lisa di Leonardo Da Vinci. Un successo conclamato e meritato.