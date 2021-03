Noemi dimagrita: a cosa è dovuto il cambiamento? Bella sempre FOTO

Noemi ha sbalordito tutti con il suo arrivo a Sanremo? Dimagrita e bella come sempre, cosa le è successo? Scopriamo i dettagli

Noemi è di nuovo sul palco dell’Ariston e questa volta oltre che per il suo talento ha stupito tutti per la sua bellezza. Da sempre straordinaria, è entrata nel cuore degli italiani con le sue canzoni dal significato profondo e mai banale. Una fuori classe che mai come quest’anno ha meravigliato ed ha avuto una performance straordinaria. Molti la reputano già la vincitrice di Sanremo, è ancora troppo presto per dirlo?

LEGGI ANCHE>>>Noemi: il testo della sua canzone “Glicine”

Noemi dimagrita: qual è il motivo del cambiamento?

LEGGI ANCHE>>>Noemi mostra un fisico mozzafiato. Dimagrita con il Metodo Tabata.

Solare, profonda e sempre sorridente. Noemi si mostra così al pubblico italiano nella prima puntata di Sanremo dove si è esibita al posto di Irama che invece è slittato alla seconda serata. Oltre alla sua voce stupenda e al brano presentato sul palco dal titolo Glicine, i telespettatori hanno notato un grande cambiamento: il suo dimagrimento. L’artista ha perso molti chili negli ultimi tempi. Dopo aver passato un periodo buio, ha ritrovato se stessa ed un equilibrio interiore perso tanto tempo fa, così durante i mesi di quarantena si è riscoperta ed ha lavorato per migliorarsi sotto ogni punto di vista. Per quanto riguarda il suo aspetto fisico, si è messa a dieta ed ha iniziato a fare tanto sport e si è dedicata la metodo Tabata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

Insomma per Noemi è avvenuta una trasformazione in tutti i sensi, dentro e fuori, proprio per questo ha dato il nome di Metamorfosi al suo nuovo album, in uscita il 5 marzo. Nell’attesa i fan fanno il tifo per lei.