Paolo Bonolis sbarca a Hollywood, merito di Tom & Jerry – FOTO

Paolo Bonolis diventa attore per “Tom & Jerry”. Il conduttore appare nell’ultimo cartone della Warner Bros, e non è solo: con lui c’è anche Luca Laurenti

Da presentatore ad attore: è quello che è successo a Paolo Bonolis, che fa il salto dal piccolo al grande schermo. Il conduttore infatti si cimenta con la recitazione in una pellicola d’eccezione: “Tom & Jerry“. Il lungometraggio è realizzato in tecnica mista, e unisce animazione e attori in carne ed ossa, proprio come fece negli anni ’80 l’indimenticabile “Chi ha incastrato Roger Rabbit?”.

Il film è appena uscito in America ed è già campione di incassi. Ha debuttato lo scorso fine settimana guadagnando già 13,7 milioni di dollari. Qui in Italia dovremo attendere il 18 marzo per vederlo sulle principali piattaforme di streaming. Bonolis commenta così la sua partecipazione al progetto: “Il cartone animato mi ha confezionato un animo fantasioso fin da quando ero piccolino… nel cartone può succedere di tutto, nella vita non sempre è così!”.

Paolo Bonolis sbarca a Hollywood con Luca Laurenti

Per quanto riguarda la trama del film, “Tom & Jerry” mostra per la prima volta le origini di una delle rivalità più agguerrite di sempre. Un famoso hotel di New York è infestato dal topolino Jerry, e il gatto Tom viene assoldato per mandarlo via in vista di uno dei matrimoni più importanti dell’anno. La battaglia tra gatto e topo minaccia sia le nozze che l’hotel stesso. Ma anche lo staff nasconde i suoi segreti.

Bonolis appare in un cameo, ossia una piccola parte in cui recita nei panni di un ospite al matrimonio. Con lui ci sarà anche il socio di sempre, Luca Laurenti, che però non compare, ma presta solo la sua voce come doppiatore.

E chissà se dopo questa esperienza hollywoodiana, per Bonolis e Laurenti, una delle coppie più amate dello star system italiano, non si profilerà l’occasione di recitare insieme. Magari interpretando due amici-nemici proprio come Tom & Jerry.