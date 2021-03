Ragazzo di 15 anni muore improvvisamente: Procura apre un fascicolo d’indagine

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine sulla morte di un ragazzo di 15 anni, deceduto sabato scorso dopo essere stato colpito da un malore.

Aveva solo 15 anni, il ragazzo morto a Roma lo scorso sabato. Il giovane, secondo quanto emerso sino ad ora, sarebbe stato colto da un malore improvviso. Trasportato d’urgenza in ospedale, i medici purtroppo non hanno potuto far nulla per salvargli la vita ed hanno dichiarato il decesso.

Sul caso, la Procura della Capitale ha aperto un fascicolo d’indagine che dovrà appurare le cause del decesso. In tal senso è stata disposta dall’autorità giudiziaria l’autopsia che potrà far maggior chiarezza.

Un ragazzo di soli 15 anni è morto sabato scorso, 27 febbraio, a Roma. Lo studente, secondo quanto riferisce la redazione di Roma Today, sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava in un appartamento in zona Ostiense. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 15enne presso l’ospedale San Camillo, dove è arrivato in condizioni critiche. Qui i medici hanno provato a salvargli la vita, ma si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso.

Sul caso, scrive Roma Today, è stato aperto un fascicolo d’inchiesta contro ignoti dalla Procura della Repubblica di Roma per “morte come conseguenza di altro reato“.

Le indagini, per chiarire quanto accaduto, sono condotte dalla Polizia che al momento non escluderebbe alcuna ipotesi, neanche quella di un’overdose. A chiarire i contorni della vicenda potrebbe essere l’autopsia sulla salma, disposta dall’autorità giudiziaria ed effettuata nella giornata di ieri, i cui risultati, riporta Roma Today, potrebbero arrivare tra circa un mese.

Il dramma ha colpito la comunità locale che ha inviato numerosi messaggi di cordoglio alla famiglia del ragazzo, i cui funerali si celebreranno sabato presso la chiesa parrocchiale di San Benedetto da Norcia.