Rossella Fiamingo, nuovo VIDEO dell’allenamento. L’atleta italiana è qualcosa di ipnotico

Anche Rossella Fiamingo non ha saputo resistere alla passione per i reel e si è concessa ai fan in una seduta di allenamento in palestra pre gara

Non si può certo dire che le nostre atlete della nazionale siano brutte. Rossella Fiamingo, 30 anni, è una schermitrice catanese specializzata nella spada e orgoglio nazionale in quanto medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro, la prima individuale nella storia della spada femminile italiana.

La giovane ha vinto anche l’oro ai mondiali di scherma di Kazan 2014 e di Mosca 2015 nella spada individuale. Dopo la positività al Covid da qualche mese il ritorno sul campo di gara per nuove prossime avventure.

Rossella Fiamingo, balla a suon di esercizio fisico. Incanta nell’ultimo reel