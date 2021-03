Sandra Milo corteggiata sui social riceve proposte indecenti: “Mi scrivono di tutto…”

Corteggiata da uomini anche molto giovani con messaggi molto spinti, così ha dichiarato in un recente intervista Sandra Milo. I dettagli dell’intervista rilasciata

Sandra Milo, 88 anni, è stata indubbiamente una delle donne più belle del cinema italiano e ha fatto innamorare molte generazioni non solo nel nostro Paese. Pochi giorni fa era in diretta negli studi di “Storie italiane” con Eleonora Daniele a parlare di vaccino anti Covid di cui ha ricevuto la prima dose:

“Ho il terrore degli aghi, non li posso guardare, eppure non ho sentito niente, non me ne sono neppure accorta”. Ha specificato che vorrebbe vivere più animi possibili in salute e accetta di buon grado si sottoporsi anche al secondo richiamo il 18 marzo prossimo, rassicurando di non aver avuto nessun effetto collaterale.

La vita dell’ex attrice prosegue nel migliore dei modi, e anche la vita amorosa con il fidanzato Alessandro Rorato, imprenditore veneziano, è sempre al centro del gossip. Un’unione platonica mai consumata la loro, come più volte ha specificato la stessa Milo in diverse interviste a Pomeriggio Cinque. Però a quanto pare Alessandro non è l’unico flirt che sta intrecciando la donna, scopriamo cosa ha confessato in una recente intervista.

Sandra Milo spiega su Rai Radio 1 che a volte deve bloccare gli uomini sui social, troppo indecorosi

Intervistata ieri a “Un Giorno da Pecora”, sulle frequenze Rai Radio1, Sandra Milo non si è trattenuta riguardo la sua vita amorosa e ha parlato a ruota libera dei molti uomini, anche giovani, che la corteggiano sui social.

“La maggior parte delle proposte che non posso ripetere – ha raccontato -, perché sono davvero osé, delle proposte sessuali molto concrete. Qualcuno parla d’amore ma la maggior parte parlano di sesso, vorrebbero incontrarmi”. I pretendenti della Milo sembrano essere tutti bei ragazzi palestrati, spiega la diretta interessata con le foto in mano.

Spiega che le vengono mandate a volte foto in mutande e a volte anche senza e quindi è costretta a bloccarli per l’insistenza con cui è importunata. “E alcuni sono proprio esagerati, hanno delle misure impossibili, fuori dal normale. Alcuni li ho dovuti bloccare, erano troppo indecorosi. Ma non mi dispiace, non me ne importa niente”.