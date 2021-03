Sanremo 2021: dopo due serate, arrivano i commenti dei giornalisti

In attesa della terza serata di Sanremo 2021, sul web e in televisione arrivano i commenti delle prime due puntate, che si dice?

Siamo già a metà del settantunesimo Festival di Sanremo, l’Ariston ha preso colore dopo mesi di chiusure e preoccupazioni. Le prime due serate si sono rivelate un successo e la critica conferma Amadeus e Fiorello la coppia del secolo. Nonostante le discussioni, i ripensamenti e le difficoltà di quest’anno, il concorso è un momento di leggerezza e tranquillità per gli italiani. Ma cosa pensano alcuni giornalisti e personaggi televisivi a proposito?

Sanremo 2021: quali sono i commenti ?

A parlare e dire la loro su Sanremo 2021 sono stati diversi giornalisti e personaggi televisivi. Tra questi Bruno Vespa che ha commentato: “Fare un festival in queste condizioni era veramente proibitivo. Al di là dei giudizi dei tecnici va dato il massimo dell’indulgenza”. C’è chi invece non sembra pensarla allo stesso modo come Nunzia De Girolamo: “Lo sto vedendo. Trovo Fiore e Ama fantastici. Questo è un Paese che trova sempre da ridire, sempre male e mai bene – spiega – E fatevi una risata. Mi sono molto piaciute le scelte femminili. Sia Elodie sia la De Angelis”. Anche Max Giusti ha lasciato un commento affermando che non è bello vedere Sanremo senza pubblico e fa un complimento ad Elodie che ha sbalordito tutti con il suo messaggio di solidarietà nella seconda puntata.

Mai come quest’anno si parla del Festival della canzone visto il contesto, ma da sempre Sanremo attira l’attenzione dell’Italia intera che nel bene e nel male non riesce a farne a meno. Perché come si suol dire: “Sanremo è Sanremo”.