Sanremo 2021, i Negramaro ospiti: indossano un outfit Zalando

Ospiti della terza serata di Sanremo 2021, i Negramaro portano sul palco dell’Ariston un’aria di primavera: ma qual’è il segreto? Zalando è la soluzione ad ogni problema.

Un look a portata di click, quello dei Negramaro, ospiti nella terza serata di Sanremo 2021. I colori dal sapore primaverile indossati dai cantanti sono emersi da una penombra che ha dato il via a questo appuntamento del Festival.

Il giorno del settantottesimo compleanno di Lucio Dalla, i Negramaro lo omaggiano con gli iconici occhiali scuri e rotondi e la cover di 04/03/1943.

Tornano sul palco dell’Ariston dopo 16 anni: nel 2005 conquistarono il primo posto della categoria Giovani con Mentre tutto scorre. Oggi, scelgono un monologo di Com’è profondo il mare e una reinterpretazione di Meraviglioso per cominciare il giovedì delle cover.

Per questa occasione, hanno scelto degli outfit che esaltano la libertà dell’espressione individuale: completi uomo della collezione sostenibile di Zalando.

Dunque, con il gruppo di Giuliano Sangiorgi oggi riceviamo un messaggio importante non solo in ambito musicale, ma anche in fatto di moda. Coloratissimi e green, i loro completi rispecchiano le tendenze moda Primavera 2021 e sostengono tanto la musica pop rock italiana quanto l’ambiente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

I Negramaro a Sanremo 2021: gli ospiti della terza serata indossano completi Zalando

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da negramaroofficial (@negramaroofficial)

Eleganti e colorati, gli outfit dei membri del gruppo musicale dei Negramaro hanno spaziato dal ruggine firmato Bertoni, al malva del completo Lindbergh, al verde smeraldo di Esprit Collection e al carta da zucchero firmato Viggo.

Leggi anche -> Fiorello, il particolare sui pantaloni che nessuno aveva mai notato – FOTO

Per completare i look e aggiungere un tocco personalizzato di stravaganza, i membri della band hanno indossato camicie con fantasie geometriche firmate Etudes e The Kooples e stivali scamosciati Everyday Hero e The Kooples, nelle tonalità del nero e del cuoio.

Ad esempio, Giuliano Sangiorgi ha indossato il completo verde smeraldo abbinandolo ad una camicia nera con fantasia a fiori color argento e gli stivali in pelle scamosciata.

A detta del fondatore del gruppo, l’abito è espressione di sé stessi e della propria unicità. Ed hanno selezionato con Zalando un modo per lanciare un messaggio che generasse consapevolezza in fatto di sostenibilità: il pianeta è di tutti.

Siamo di fronte a classici completi formali che però si staccano dai consueti canoni cromatici: diventano allegri, meno freddi.

I Negramaro dettano la nuova tendenza in fatto di eleganza maschile: la frase chiave della Primavera 2021 è tailleur colorato.