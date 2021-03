Con un collegamento da Milano a Sanremo, il fuoriclasse svedese interrompe Amadeus per fare un annuncio importante e ricordare il suo collega scomparso.

Durante la 71 edizione del Festival di Sanremo, il calciatore Zlatan Ibrahimovic è uno degli ospiti fissi della kermesse. Questa sera non ha potuto presenziare sul palco dell’Ariston poiché il Milan era in campo con l’Udinese.

In collegamento da Milano, Ibra ha comunque voluto fare un intervento per salutare il pubblico e anticipare la sua presenza per la terza serata.

Mentre Amadeus cerca di scherzare come sempre mettendo in scena anche a distanza il solito siparietto dove Ibrahimovic risalta il suo ego, stavolta l’attaccante si fa serio per un momento e interrompe il conduttore.

Il ricordo del campione scomparso

“Scusami Ama vorrei ricordare Davide Astori che oggi sono 3 anni che è scomparso“, e gela l’Ariston che purtroppo non può rispondere con un fragoroso applauso.

Il calciatore è morto a soli 31 anni nella sua stanza d’albergo mentre era in ritiro con la sua squadra per un malore. Era capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, Davide lasciò la moglie Francesca Fioretti e la figlia che aveva soli 2 anni.

Un ricordo commovente per un uomo che ha dato tanto al calcio e alle persone che l’hanno conosciuto.