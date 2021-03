Selvaggia Roma, maxi scollatura e sguardo intenso: mozzafiato -FOTO

Selvaggia Roma regala un altro scatto seducente: scollatura profonda e occhi ammalianti, lascia i fan senza parole

Selvaggia Roma non si smentisce e pubblica un altro scatto su Instagram della sua sensuale e conturbante bellezza. Un corpo atletico, allenato con costante impegno, forme abbondanti e temperamento brioso, queste le caratteristiche vincenti del successo riscosso nel pubblico. Confermato anche sui social, dove l’influencer vanta più di un milione di follower, che non manca di deliziare con qualche stuzzicante regalo fotografico.

Selvaggia Roma attrice, esplosione di bellezza

Il percorso televisivo di Selvaggia Roma risale al 2017 con la partecipazione a Temptation Island, insieme all’ex fidanzato Francesco Chiofalo. Ottiene un ottimo riscontro in termini di notorietà, e nel frattempo prosegue la sua carriera sui social, diventando un’influencer. Sempre più seguita, viene selezionata per partecipare all’ultima edizione del GF Vip, dove viene eliminata nel corso di dicembre.

La vera svolta avviene in seguito a quest’ultima apparizione, ed è l’inizio della realizzazione dei suoi sogni. L’ex gieffina ha infatti sempre desiderato diventare un’attrice, e dopo il reality decide di affiancarsi al regista teatrale Luciano Bottaro per studiare recitazione. Obiettivo raggiunto, l’influencer sta partecipando proprio in questo periodo al progetto del regista Enzo G. Castellari ambientato a Napoli.

Si tratterebbe di un docu-film intitolato “Napule“, che affronta il tema del contrasto tra la parte più benestante della città, il Vomero, e quella più periferica e difficile, Scampia. Per l’occasione, l’emergente attrice utilizzerà il suo vero nome, “Sabrina“. “Selvaggia Roma” è infatti il nome d’arte di Sabrina Haddaji, di origini italiane e tunisine.

Su Instagram tiene aggiornati i suoi fan, ed è con l’ultimo scatto che ricorda loro di rimanere connessi. L’influencer appare come sempre nel suo splendore: il make-up applicato a regola d’arte evidenzia lo sguardo ammaliante, mentre indossa un top con scollatura a goccia che lasca intravedere un magnifico décolleté.