Storie italiane, la confessione post Sanremo: “Sono scivolata”

E’ in onda un’altra puntata di Storie italiane, Eleonora Daniele insieme ai suoi ospiti sta commentando le due serate di Sanremo

Eleonora Daniele sta conducendo un’altra puntata di Storie italiane e almeno nella prima parte si parlerà solo ed esclusivamente del Festival di Sanremo. Insieme alla presentatrice ci sono giornalisti in studio e in collegamento che commentano le due serata appena trascorse. Tra gli invitati abbiamo ascoltato anche Orietta Berti, una delle concorrenti in gara che con la sua musica dopo anni riesce ancora ad emozionare chiunque la ascolti. In diretta tutti le fanno i complimenti e lei emozionata risponde così.

LEGGI ANCHE>>>Storie Italiane 16 febbraio: “Una seconda vita”, commozione in studio

Storie italiane: cosa ha rivelato Orietta Berti su Sanremo?

LEGGI ANCHE>>>Storie Italiane, Eleonora Daniele commuove il pubblico: “Scusate se…”

Orietta Berti, in collegamento da Sanremo a Storie italiane, ha raccontato cosa ha provato ieri sera sul palco dell’Ariston. Sono passati ventinove anni da quando la cantante ha percorso quella scalinata e le emozioni sono state tante. “Sono scivolata dietro le quinte” ha confessato l’artista al pubblico e gli ospiti del programma su Rai1. Poi la Daniele le ha chiesto qual è stato il commento del suo uomo e l’artista ha risposto: “Osvaldo mi ha chiamato e mi ha detto quando canti ti devi emozionare di più”. In studio hanno capito: “Cosa abbottonare?”. La conduttrice e gli altri, sapendo della gelosia del marito di Berti, hanno alluso al fatto che il vestito potesse essere troppo osé per lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orietta Berti (@bertiorietta)

Chiuso il collegamento con la cantante hanno poi contattato un’altra concorrente: Gaia con la sua voce ha stupito il pubblico e la critica. Chi si aggiudicherà il premio finale?