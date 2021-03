L’influencer Tatsiana Paulava stuzzica i fan incrociando le gambe in un outfit estremamente sensuale: divina

Tatsiana Paulava si è fatta notare nel mondo dei social con uno stile unico e davvero inconfondibile, che l’ha resa un’influencer di successo. Il suo modo di proporsi è estremamente sensuale, ma nello stesso tempo elegante. Gli scatti che condivide mostrano tutta la sua magnifica bellezza, e conquista ineluttabilmente qualsiasi spettatore. Un corpo longilineo davvero perfetto, unito al viso squisitamente dolce e un fascino da femme fatale che amplifica il suo potere attrattivo.

Tatsiana Paulava, il video che seduce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tatsiana Paulava (@tatsianapaulava)

Lunghi capelli castani, pelle diafana, viso angelico e fisico scolpito, queste le caratteristiche del successo social di Tatsiana Pulava. Il profilo Instagram vanta 495 mila follower in costante crescita, merito della sconfinata bellezza dell’influencer, ma anche dello stile ricercato che la particolarizza.

Appassionata di scarpe ultra femminili e rigorosamente dotate di tacco alto, nonché di lingerie e collant velatissimi, unisce spesso le due componenti per outfit che sono esplosioni di sensualità. In posizioni sempre accattivanti, è una professionista della seduzione attraverso l’immagine.

In questa occasione Tatsiana si è prestata a un video sulle note di Cardi B, vestita di un mini dress rosso fiammante in pendant con il rossetto, abbinato alle décolleté con cinturini borchiate. Un outfit senza dubbio aggressive, ma indossato con il sapiente portamento raffinato della modella.

Seduta elegantemente sul divano, offre l’incrocio delle lunghissime gambe che manda in estasi i fan. In pochissimo tempo colleziona più di 4 mila like e una serie innumerevole di elogi.