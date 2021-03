Un cantoniere di 45 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un terribile incidente sulla provinciale 129 nel territorio di Pinerolo, in provincia di Torino.

Terribile incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo la provinciale 129 nel territorio di Pinerolo, in provincia di Torino. Stando alle prime ricostruzioni, un camion per la raccolta dei rifiuti, per cause ancora da accertare, avrebbe impattato contro un camioncino fermo a bordo strada per dei lavori stradali. Quest’ultimo sarebbe stato sbalzato in avanti ed avrebbe travolto due cantonieri che stavano controllando un cartello segnaletico. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare per uno dei due operai, deceduto sul colpo. Il secondo è stato trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Leggi anche —> Muore dopo essere stato travolto dalla motozappa, per lui nulla da fare

Torino, camion dei rifiuti tampona un camioncino dei lavori stradali: cantoniere perde la vita, grave il collega

Leggi anche —> Scende dall’auto per controllare il motore: medico muore schiacciato dal veicolo

Un cantoniere ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 marzo, in un tragico incidente, avvenuto sulla strada provinciale 129 a Pinerolo, comune in provincia di Torino. La vittima è Rino Riceli, cantoniere 45enne di Torre Pellice (Torino). Stando a quanto riporta la redazione de La Stampa, il 45enne si trovava insieme ad un collega di 57 anni sulla provinciale per controllare un cartello segnaletico. Per cause ancora da accertare, un camion dei rifiuti avrebbe tamponato il camioncino dei due operai, fermo bordo strada. Il veicolo si sarebbe, dunque, mosso in avanti centrando in pieno i cantonieri.

Sul posto sono intervenuti, in pochi minuti, i mezzi di soccorso del 118 con a bordo l’equipe medica, ma per il cantoniere 45enne non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso che sarebbe avvenuto sul colpo. Il collega della vittima è stato, invece, trasportato d’urgenza in eliambulanza presso il Cto (Centro Traumatologico Ortopedico) del capoluogo piemontese, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi dei militari dell’Arma, riporta La Stampa, il tratto stradale teatro della tragedia, è stato chiuso al traffico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il drammatico incidente stradale che oggi nel pomeriggio si è verificato alle porte di Pinerolo sulla strada SP 129 che… Pubblicato da Città Metropolitana di Torino su Mercoledì 3 marzo 2021

Sul posto è giunto anche il vicesindaco di Torino, Marco Marocco, che ha commentato: “Una ennesima tragedia – si legge sulla pagina Facebook della Città Metropolitana di Torino- che colpisce i nostri uomini impegnati sul territorio, siamo tutti sconvolti e vicini alle loro famiglie“.