Valentina Vignali, un addio straziante con un primo piano favoloso – FOTO

Valentina Vignali sta per affrontare un cambiamento molto importante: la modella dice addio alla vecchia casa con uno scatto strepitoso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

La testimonial di Victoria’s Secret si prepara a dire addio alla propria casa e a trasferirsi definitivamente. L’anno appena trascorso ha sicuramente portato moltissime novità nella vita della nota influencer. Il 2020 ha infatti segnato l’esordio di Valentina Vignali nel mondo della musica, con il singolo “Nada”, ma le ha anche consentito di firmare un’importante collaborazione con il famoso marchio di moda. La cestista, in vena di cambiamenti, ha preparato le valigie ed ha salutato la vecchia casa attraverso un lungo post.

LEGGI ANCHE —> Valentina Vignali, gonna corta e Roma sullo sfondo: che spettacolo FOTO

Valentina Vignali dice addio alla vecchia casa: il primo piano è da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

LEGGI ANCHE —> Caterina Balivo si siede e incrocia le gambe, mentre la gonna sale – FOTO

“Lunedì finalmente trasloco nella mia nuova casa, quella che ho sempre sognato“, scrive Valentina Vignali, aggiornando i followers in merito alle novità che presto subentreranno nella sua vita. Come rivelato dall’influencer, fra pochi giorni si traferirà in una nuova casa, e l’emozione è a stento trattenuta.

La modella ha fatto sapere ai fan di aver già impacchettato tutto, e di avere scatoloni e valigie pronte. Tuttavia, Valentina è colta da un moto di malinconia al pensiero di dover lasciare quella che è stata la sua “cameretta per un anno“. Gli utenti, messi al corrente della decisione, sono però distratti dalla bellezza della Vignalona: il primo piano ne mette in risalto tutte le qualità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

“In bocca al lupo per tutto“, “Sei davvero bellissima“, scrivono i fan sotto al post, riempiendo la loro beniamina di lodi e apprezzamenti. La foto, allo stato attuale, ha già conquistato oltre 15mila likes.