Scontro mortale tra un’auto ed una moto: 40enne perde la vita

Nella serata di ieri, un uomo di 40 anni è morto a Verona in un drammatico incidente in moto avvenuto in via Basso Acquar.

Un 40enne ha perso la vita in un tragico incidente stradale, avvenuto ieri sera a Verona. La vittima, secondo quanto ricostruito, viaggiava a bordo della sua moto che si sarebbe scontrata con un’auto, mentre quest’ultima stava effettuando un’inversione di marcia, in un tratto in cui non sarebbe consentito. Dopo l’impatto, il motociclista sarebbe stato sbalzato ad alcuni metri di distanza e a nulla sono valsi i tempestivi soccorsi del personale medico del 118. Intervenuti anche gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti del caso.

Verona, scontro tra auto e moto in serata: motociclista 40enne perde la vita

Dramma a Verona, dove nella serata di ieri, mercoledì 3 marzo, si è consumato un incidente mortale in via Basso Acquar. A perdere la vita, Gianluca Bulla di 40 anni. Stando a quanto riporta la redazione di Verona Sera, la vittima stava viaggiando in sella alla sua Ducati che si è improvvisamente scontrata con un’auto, una Volkswagen Tiguan condotta da un 75enne. Quest’ultimo, dai primi accertamenti, pare avesse eseguito un’inversione ad “U“, in un punto in cui non si dovrebbe, ed il motociclista non è riuscito ad evitare lo scontro.

Sul luogo della tragedia sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il motociclista, sbalzato a diversi metri dal punto di impatto, ma non c’è stato nulla da fare. I medici si sono dovuti arrendere constatandone il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del capoluogo di provincia veneto che hanno effettuato i rilievi, utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente della Volkswagen, che è stato sottoposto agli accertamenti del caso per capire se si trovasse alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche, sarebbe ora indagato per omicidio stradale.

Per permettere i rilievi delle forze dell’ordine e le operazioni di soccorso, riporta Verona Sera, il tratto è stato chiuso al traffico.