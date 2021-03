Vincono alla lotteria 210 milioni di euro ma non possono ottenerli. Un dramma

Una coppia di studenti inglesi ha vinto alla lotteria una cifra da capogiro ma non potrà prenderne possesso. Il motivo incredibile

Una coppia di fidanzati originari di Brighton, nel sud dell’Inghilterra, è rimasta decisamente di stucco quando si è resa conto di non poter entrare in possesso di 182 milioni di sterline vinti alla lotteria (pari a circa 210 milioni di euro).

Rachel Kennedy e Liam McCrohan hanno giocato gli stessi numeri da oltre un mese a EuroMillions, simile al nostro Superenalotto. La combinazione era la seguente: 6, 12, 22, 29, 33, e i due numeri stella 6 e 11. Ebbene, la fortuna sembrava avergli sorriso poiché sono usciti tutti sabato scorso. Purtroppo, dopo un momento d’immensa felicità, è arrivata per loro una secchiata d’acqua gelida. La vincita non risultava valida. Come mai?

Vincono alla lotteria 182 milioni di sterline ma qualcosa è andato storto

Come raccontato al The Sun da Rachel Kennedy, studentessa di Economia, la vincita sembrava reale. Collegatasi all’app della lotteria, è arrivata una notifica che attestava che i numeri giocati erano proprio quelli scelti dai due giovani.

“Ho pensato ‘Oh mio Dio, ho vinto'” – ha spiegato la ragazza – “Ho chiamato immediatamente il mio ragazzo Liam e mia madre. Non potevamo crederci”. Tuttavia, qualcosa è andato storto. La coppia era solita saldare online la giocata alla lotteria, attraverso una carta prepagata che, sfortunatamente, aveva un traffico insufficiente per coprire l’effettivo importo.

“Mi si è spezzato il cuore quando ci siamo sentiti dire al telefono che in realtà non avevamo comprato il biglietto” – ha detto Liam. “Stavo già immaginando la casa e l’auto dei nostri sogni. Mi sentivo in cima al mondo. Non continueremo assolutamente a usare quei numeri, li abbiamo già cambiati.”