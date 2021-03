Wanda Nara, la FOTO inquadra il viso, ma lo specchio tradisce: visuale pazzesca

Wanda Nara si scatta un selfie inquadrando il viso, ma lo specchio alle spalle la tradisce: la visuale è pazzesca

La moglie di Mauro Icardi continua a regalare scatti da sogno direttamente dalla villa di Parigi. La showgirl argentina, che tramite Instagram posta spesso vecchie foto, sembra aver nostalgia dei suoi viaggi, ma di certo, nella grande casa dove vive con il calciatore, con le mancano gli svaghi. Tra il relax in piscina e la palestra di cui poter usufruire a proprio piacimento, Wanda sembra trascorrere il tempo nel migliore dei modi.

Per l’ultimo post condiviso, la modella si è scattata un selfie in primo piano, focalizzando l’attenzione sul proprio viso. Lo specchio alle sue spalle ha tuttavia tradito le sue intenzioni, svelando ai followers anche ciò che non è concesso vedere: la visuale è mozzafiato.

