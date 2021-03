Whatsapp: trasformare un audio in testo? Da oggi si può, come fare

Come trasformare un audio in testo su Whatsapp? Esiste un semplice trucco che vi lascerà senza parole, ecco come fare

Ormai da anni fa parte delle nostre vite e non possiamo più farne a meno. Senza Whatsapp per molti il telefono sarebbe inutile, visto che l’applicazione ci permette di comunicare con chiunque si voglia, in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo. Esso ha varie funzioni: dal messaggio di testo al vocale, dall’invio di un’immagine a una GIF. Qualcuno però non sa che un audio può trasformarsi in un testo, come? Oggi ve lo spieghiamo.

Whatsapp: come trasformare un audio in un testo?

Il trucco cambierà a seconda del tipo di telefono. Se si possiede un dispositivo iOS per mettere in pratica il trucco basta usare l’assistente vocale Siri. Per accedere basterà cliccare il tasto home, oppure sbloccare lo smartphone e poi dire “Hey Siri“. Successivamente dovrete dire all’assistente “Inviare messaggio WhatsApp“. Dopo basterà dire il nome del destinatario e il contenuto del testo. Infine cliccate su invia. Per chi possiede lo smartphone Android, al posto di Siri dovremo usare l’assistente vocale di Google. Una volta detto al telefono “Ok Google“, basterà seguire lo stesso percorso illustrato su iOS. Per prima cosa dovrete pronunciare “Invia messaggio WhatsApp” e poi dettare il messaggio vocalmente da inviare nella chat del destinatario. Un modo semplice e dinamico per risparmiare tempo se si è di fretta.

Altrimenti su Play Store si trovano molte applicazioni per trasformare un audio in un messaggio di testo. Provare per credere e poi non riuscirete più a farne a meno!