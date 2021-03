Aida Yespica, il mask time ti fa balzare dalla sedia: addosso nulla – FOTO

Aida Yespica super sensuale mentre si concede una maschera viso. Tutta nuda manda un bacio ai suoi follower

Aida Yespica continua a far sognare, anche se a tratti, i suoi fan. Come? Grazie ai social e alle condivisioni che ogni tanto concede a chi la segue su Instagram. Amatissima nei primi anni Duemila nel nostro Paese, la venezuelana ha fatto sognare con la sua carriera di modella in primis ma poi anche come showgirl e attrice. Il suo corpo sensuale e formoso di certo l’ha aiutata a farsi amare e conoscere e poi la bravura ha fatto tutto il resto.

Ora peò non la vediamo da un po’ in tv. La bella Aida si è ritirata dalle scene per dedicarsi a suo figlio, Aron Ferrari e al suo compagno l’imprenditore napoletano Geppy Lama. Tra di loro molte voci su una presunta crisi, poi da parte loro la smentita.

Non sappiamo come stiano realmente le cose, la venezuelana è abbastanza riservata e anche su Instagram ci mostra pochissimo delle sue giornate. Basta pensare che l’ultima foto pubblicata sul suo profilo risale al giorno della Befana ma per fortuna ci sono le Stories che ogni tanto danno una boccata di ossigeno a chi la ama da sempre e la segue ancora oggi.

Aida Yespica, completamente nuda bacia tutti

E proprio nelle Instagram Stories Aida Yespica ci mostra un frammento della sua giornata. Breve, fugace ma che fa sognare i follower, oggi ben 845 mila sul social dell’immagine. È tempo di relax e coccole per la venezuelana che si concede una maschera per il viso. Si tratta di una di quelle a forma del viso appunto che si applicano, come una pellicola, per un po’ di tempo con diverse azioni sulla pelle.

Lei ci mostra proprio questo ma c’è un dettaglio che non sfugge a nessuno. Aida è completamente nuda, addosso ha davvero il nulla. Seduta copre le sue parti intime solo con le gambe e le ginocchia che porta al petto.

Inserisce il filtro boomerang e mentre attende che la maschera faccia effetto manda un bacio a tutti. Il web si infuoca e nessuno ci capisce più nulla. I fan sobbalzano completamente dalla sedia.