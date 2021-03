Alessandra Amoroso, la serie di FOTO dove ti puoi solo innamorare…bellissima

Alessandra Amoroso regala ai suoi fan alcune foto capaci di riempire il cuore in cui la sua è l’immagine della felicità

La bellezza non è data soltanto da un fisico statuario o dalla perfetta simmetria dei volti ma anche e soprattutto dalle emozioni che una persona riesce a regalare a chi gli sta intorno. Fosse solo per questo Alessandra Amoroso indubbiamente si può classificare fra le donne più belle del mondo. La cantante infatti ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram in cui dal suo viso traspare tutta la felicità e l’emozione forte per ciò che l’attenderà da lì a qualche ora. Alessandra si è infatti lasciata ritrarre mentre è seduta su una sorta di ringhiera che dà su un panorama da sogno. Il mare su cui si affaccia è quello straordinario che bagna la città di Sanremo che in questi giorni si è ripresa il ruolo storico di capitale della musica italiana. La gioia della cantante nasce infatti dalla sua prossima partecipazione in qualità di ospite alla 71esima edizione del Festival.

Alessandra Amoroso: “Faccio il mestiere più bello del mondo”

Alessandra Amoroso attraverso il suo profilo Instagram ha voluto esprimere tutta la gioia per la possibilità di calcare il palco dell’Ariston come ospite. La sua emozione sembra infatti davvero incontenibile grazie anche al periodo difficile che affrontano i lavoratori dello spettacolo. La cantante ha infatti tenuto a specificare che di fronte alle telecamere del Festival di Sanremo ha intenzione di portare anche quella parte della sua “famiglia itinerante“. Alessandra si riferisce a tutte quelle persone che le permettono di poter svolgere “il mestiere più bello del mondo” e che adesso stanno vivendo un periodo particolarmente delicato.

Il riferimento è chiaramente all’interruzione delle attività legate al mondo dello spettacolo con la chiusura forzata a causa del Covid di teatri, cinema o eventi musicali. Quando tali attività si fermano infatti vuol dire che anche i musicisti, i tecnici e le maestranze che vivono di spettacolo subiscono uno stop. “In questo momento che le luci dei palchi sono spente – ha scritto la Amoroso nella didascalia – le accenderemo su di loro e per loro“.