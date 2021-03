Amici: Giulia Stabile è in crisi e delusa dopo una prova importante

La ballerina Giulia Stabile si fa prendere dallo sconforto dopo una prova con un famoso personaggio di ballo

Giulia Stabile di Amici 20, entra in crisi dopo essersi esibita davanti a David Parsons, coreografo americano famoso in tutto il mondo. Erano tutti emozionati di dover ballare di fronte a un esperto come lui e anche Giulia non ha fatto eccezioni. Era tesa e sente di non aver dato il massimo di fronte a Parsons. A confermare le sue preoccupazioni è stata la classifica che la vede molto in basso. Dopo averla vista lei è entrata in crisi anche perché nelle classifiche di Amici è sempre stata nei primi posti.

LEGGI ANCHE>>>La sorpresa di Marracash alla sua Elodie dopo Sanremo, lei è felicissima

Il duro sfogo di Giulia Stabile dopo la classifica di David Parsons

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Clizia Incorvaia e il suo “amore disperato”. Sensualità a letto con lui – VIDEO

La ballerina si è sfogata con il professionista Simone e confessa di sentirsi delusa da morire. Dice:“La classifica è stata la certezza di aver fatto il peggio del peggio”. Ora Giulia è preoccupata perché non sa come recuperare in poco tempo. Certo non è pensabile che i professori dimentichino in un colpo solo tutto il percorso che la Stabile ha fatto li dentro. La sua bravura è sempre stata riconosciuta. Quindi è difficile pensare che solo per una prova andata male anche se con David Parsons, possa essere esclusa dal serale. La prova d’altronde era anche molto difficile, infatti i ragazzi non avevano una coreografia preparata da dover eseguire.

Si trattava di improvvisare su tre musiche date che cambiavano una dietro l’altra. Ciò che dovevano dimostrate gli allievi era di appunto saper improvvisare ma anche mostrare la loro versatilità nella danza e quindi provare anche generi diversi. La Stabile si sfoga e dice che la colpa è sua e che in questi ultimi giorni non ci ha creduto come prima e di conseguenza ha buttato giù il suo progresso. A poche puntate dal serale è normale essere agitati e sotto pressione perché sono le ultime occasioni per dimostrare di meritarsi Amici.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Qualche sbaglio dovuto all’ansia può essere accettato? Lo diranno solo i professori. Riconosce di non aver fatto un buon lavoro in questi ultimi giorno, ma la sua esibizione andata così male è stata dovuta all’ansia che l’ha sopraffatta quando Maria l’ha chiamata sul palco. Ha proprio confessato di essere andata nel panico. Staremo a vedere cosa decideranno i professori, se Giulia merita ugualmente il serale oppure no.