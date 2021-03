Anna Falchi è sempre più bella: l’attrice ha appena condiviso su Instagram uno scatto a dir poco favoloso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Anna Falchi, nei primi anni del Duemila, ha letteralmente fatto sognare tutti realizzando calendari estremamente sexy e prendendo parte a film di successo. La classe 1972, nonostante gli anni che passano, è sempre in splendida forma e la sua bellezza è la stessa di un tempo.

La nativa di Tampere è attivissima sui social network: i suoi scatti condivisi su Instagram ottengono sempre un ottimo riscontro. L’ultima foto postata online è decisamente mostruosa: la sua avvenenza e il suo fascino straordinario lasciano i fan a bocca aperta.

Anna Falchi, bellezza stupefacente: lo scatto delizia tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Anna, con il suo ultimo scatto condiviso su Instagram, ha letteralmente fatto impazzire tutti. La classe 1972 è in una posa decisamente sexy e sfodera tutta la sua bellezza. Il suo viso è magnifico come sempre mentre i suoi occhi e il suo sguardo magnetico stregano i followers. Stando a quanto scritto in didascalia, la Falchi ha dato appuntamento ai seguaci per il suo nuovo ruolo in una trasmissione televisiva. Il post ha già raccolto più di 1000 cuoricini e numerosi commenti. “Attraente, uno schianto: che dea spettacolare”, “Sempre bellissima”, “Sei bravissima”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

La celebre tifosa della Lazio, qualche giorno fa, mandò in visibilio i suoi followers condividendo una foto pazzesca in cui indossava una canotta illegale. Il suo décolleté in primissimo piano fece girare la testa a tutti gli ammiratori e i fan dell’attrice.