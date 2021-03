La talentuosissima concorrente di Sanremo 2021 pubblica uno scatto in cui indossa un tailleur bianco: è bellissima!

Sotto la giacca bianca dell’elegantissimo completo, Annalisa non ha nulla: le curve che si intravedono fanno sognare i followers!

Nella didascalia scrive: “Non vedevo l’ora di ricantare“.

Il post ha ricevuto più di 91.000 mi piace e 1.800 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti o messaggi d’incoraggiamento, ad esempio si legge: “Assolutamente pazzesca Nali!!“, “Sei stata il miglior modo con il quale potessero iniziare questa serata“, “Chiamasi perfezione“, oppure “Regina! Pazzesca come sempre“.

Annalisa si espone riguardo l’accettazione personale del proprio corpo: “Battaglia che durerà per sempre“

Durante una recente intervista, Annalisa ha detto la sua riguardo il tema dell’accettazione personale e del proprio corpo: “Quando si parla della sensibilità personale, non credo che esistano regole precise. Premesso ciò, sono convinta che anima e corpo siano un tutt’uno. C’è un percorso da fare, paure da guardare negli occhi e dobbiamo essere consapevoli che quando diciamo “mi voglio bene così come sono”, stiamo parlando di una battaglia con se stesse che durerà per sempre. Un punto di svolta potrebbe essere rendersi conto che è un problema comune a tutti: anche la donna più perfetta dell’universo, ha le proprie fragilità e insicurezze“.

E ancora: “La musica è sempre stata la mia psicologa personale!“.

Infine aggiunge: “Nel canto trovo il mio modo per auto-analizzarmi ed esprimere quello che penso. Più in generale, mi aiuta molto anche cercare di guardarmi da fuori, calandomi nel punto di vista degli altri“.