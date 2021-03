Annalisa per il Festiva di Sanremo sceglie ancora un mini abito nero. Questa volta è piano di frange e brillantini, spettacolare

Lei è tra i grandi favoriti sul palco dell’Ariston per la vittoria del 71esimo Festival di Sanremo. Ad incalzarla i colleghi Ermal Meta, Irama e la coppia formata da Fedez e Francesca Michielin. Parliamo di Annalisa, l’ex allieva di Amici che ritorna alla kermesse con il brano “Dieci” anche un omaggio alla sua carriera che tocca il traguardo appunto dei dieci anni.

E oltre ad essere una delle super favorite è anche una delle più chiacchierate per il look scelto per la prima serata del Festival. Con un abitino nero, gonna cortissima, e scollatura mozzafiato non solo ha sfoggiato il suo fisico perfetto ma ha anche scatenato le discussioni social.

Un nude look che ha fatto parlar anche di un “fuori di seno” che in realtà non c’è stato. Tutta colpa della scollatura davvero profonda e allettante per i più e quel tatuaggio a conchiglia tra i seni che stuzzica non poco la malizia. Quasi tutti apprezzano e la incoronano come la regina del palco in fatto di stile anche se qualche critica arriva comunque sfiorando la bocciatura per un mini dress più sandali alla schiava non gradito. E del look di ieri sera cosa ne penseranno i più?

Annalisa: mini dress e tanta sensualità

Per noi Annalisa si conferma una forza della natura. A dir poco stupenda in un altro mini abito nero per la terza serata all’Ariston con l’esibizione delle cover. Lei ha scelto La musica è finita di Ornella Vanoni portando accanto a sè Federico Poggipollini, il chitarrista di Ligabue ed ex Litfiba conosciuto come “Capitan Fede”.

E per l’occasione Annalisa sfoggia un altro outfit che ti fa susultare dal divano. Un abitino nero con le frange, cortissimo, molto attillato e scollato sulla schiena. Stivali neri che riprendono le frange dell’abito collarino nero e bracciale a frange nel pieno mood del look.

Capelli sciolti e tirati dietro le orecchie e un sorriso che sembra non finire mai, come la musica per lei. E infatti a corredo dei tre scatti che rapiscono in men che non si dica il pubblico scrive “La musica NON finirà mai ❤️”. In una sola parola? Spettacolare!