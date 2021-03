Arisa: scandalo a Sanremo, questa volta si è superata

Cosa ha combinato Arisa al Festival di Sanremo 2021? Arriva lo scandalo anche su Striscia la notizia che manda in onda una filmato

Per due volte vincitrice, Arisa non si ferma e si presenta con una nuova canzone a Sanremo 2021. Il brano è una novità per gli ascoltatori e c’è chi già la reputa la nuova star del Festival. Nella prima puntata si è presentata con un completo rosso che ha fatto impazzire il web. Il tailleur primavera è l’urlo di forza di ogni donna. Nell’attesa delle prossime serate, a Striscia la notizia si parla di lei e i conduttori Ezio Greggio e Enzo Iacchetti ripropongono una conversazione tra lei e Amadeus. Sembra trattarsi di un vero scandalo, cosa ha combinato la timida Arisa?

Arisa: è scandalo a Sanremo?

Così in una puntata di Striscia la notizia anche Arisa è rientrata tra i personaggi della rubrica Fatti e rifatti. “Quest’anno si presenta al Festival di Sanremo come cantante in gara in una nuova categoria: le nuove proposte indecenti”, spiega Ezio Greggio. Perché? Il conduttore si rifà al titolo della canzone: Potevi fare di più. Infatti una volta salita sul palco dell’Ariston, Amadeus scherzosamente ha commentato: “Non è per me, vero?”. E Arisa con la risposta pronta ha ironizzato: “Dovrei chiedere a tua moglie…”. Eccola, insomma, la proposta indecente citata da Greggio. Gli scherzi, gli scandali e le sorprese non finiscono mai ed ogni anno il pubblico si diverte a guardare tutto quello che fa da cornice allo spettacolo.

Il programma satirico in onda nel preserale su canale 5 ha poi mandato una carrellata di gaffe e momenti esilaranti come Carlo Conti al Festival di Sanremo quando si incartò sulla differenza tra anestetico e anti-dolorifico. Mancano ancora due puntate alla fine del Festival, su cosa scherzeranno prossimamente Enzo Iacchetti e Ezio Greggio?