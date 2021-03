Ascolti tv giovedì 4 marzo: mai successo prima d’ora

Quali sono i dati auditel di ieri sera? Quanti telespettatori hanno visto la terza puntata di Sanremo? Ecco gli ascolti tv del 4 marzo

E’ andata in onda ieri sera la terza puntata del Festival di Sanremo, precisamente la settantunesima edizione condotta da Amadeus e Fiorello, ormai la coppia del secolo. Ma nella serata di ieri molti telespettatori hanno scelto di non seguire il concorso musicale per dedicarsi alla finale di un reality su sky: Masterchef. Ecco allora, i dati relativi agli ascolti tv del 4 marzo.

Ascolti tv 4 marzo: quali sono i dati?

Nonostante il calo dallo scorso anno, il Festival rimane comunque al primo posto sul podio degli ascolti tv di ieri sera conquistando nella prima parte 10,6 milioni e 42,4% di share e nella seconda 4 milioni 369mila spettatori e share del 50,6%. L’Ascolto medio della serata duetti è quindi di 7,6 milioni e 44,3% di share. In seconda posizione troviamo su canale 5 Un boss in salotto con 1.916.000 spettatori pari al 7.59% di share. Il terzo posto è preso da Piazza Pulita su La7 che ha registrato 1.127.000 spettatori con uno share del 4.54%. A seguire Su Rai2 Soldado ha interessato 837.000 spettatori pari al 3.17% di share. Su Italia 1 Scream ha intrattenuto 700.000 spettatori, 2.61%. Su Rai3 La Regola del Silenzio ha raccolto davanti al video 875.000 spettatori pari ad uno share del 3.29%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 867.000 telespettatori e il 4.25% di share.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

Su Tv8 La Torre Nera segna 251.000 spettatori con lo 0.91%. Sul Nove Robin Hood – Principe dei Ladri ha raccolto 284.000 spettatori con l’1.26%. Su Sky Uno la finale di Masterchef 10 registra 976.000 spettatori con il 3.4% e 964.000 spettatori con il 4.43%. Oggi andrà in onda la quarta puntata del Festival di Sanremo che riserverà al pubblico tante sorprese. E voi avete già scelto cosa guardare?