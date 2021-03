Insieme all’ordigno è esploso un kamikaze a bordo di un’auto: il bilancio delle vittime nel locale della capitale della Somalia.

At least 20 killed by suicide car bomb blast in Somalia https://t.co/UVpwSpSkfM pic.twitter.com/xnXnv2ifKr — Al Jazeera News (@AJENews) March 5, 2021

Una nuova esplosione ha colpito Mogadiscio. Da tempo segnata da una profonda crisi politica, la Somalia e la sua capitale sono ormai nel mirino di numerosi attacchi terroristici. Marcata da vuoto di potere e fallimenti alle elezioni, la città principale dello stato dell’Africa orientale è al centro di continue violenze per mano di Al-Shabaab, l’organizzazione estremista che da anni esercita pressione sulle autorità somale e sulle milizie locali. Questo venerdì 5 marzo un nuovo attacco ha scosso Mogadiscio, già colpita da inasprimenti tra il governo federale e alcuni dirigenti degli Stati regionali.

Autobomba: l’ennesimo attacco terroristico a Mogadiscio

Secondo quanto riferiscono gli analisti, gli integralisti islamici stanno sfruttando le condizioni di profonda crisi dello Stato africano orientale per creare disordine e incutere timore alla popolazione. Questo venerdì un nuovo attacco ha colpito la capitale somala: lo ha riferito in un tweet al-Arabiya senza fornire ulteriori dettagli. Stando a quanto riporta il notiziario, l’esplosione è avvenuta al ristorante Luul Yemeni, in prossimità del porto di Mogadiscio.

Il residente locale Ahmed Abdullahi ha confermato l’attacco suicida all’agenzia Reuters suicida: “un’auto in corsa è esplosa vicino al ristorante Luul Yemeni. Stavo andando al ristorante, ma sono corso via quando la deflagrazione ha fatto tremare tutto, ricoprendo l’intera area di fumo.” Il bilancio delle vittime sale a minimo 20 morti e oltre 30 feriti, lo ha riferito il dottor Abdulkadir Aden, fondatore dei servizi di ambulanza di AAMIN.

Secondo quanto riportano i media, al momento alcun gruppo terroristico ha rivendicato l’attacco suicida con autobomba.

