Belen Rodriguez ha condiviso un ricordo toccante su Instagram: la foto con il suo fratello e la madre ha emozionato tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez è probabilmente la showgirl più amata dagli italiani (e non solo). La nativa di Buenos Aires ha debuttato nel 2006 nella televisione italiana lavorando per alcune emittenti locali. Nel 2007 condusse per qualche settimana ‘La Tintoria’, uno show su Rai 1. L’argentina ha condotto diversi programmi, ha preso parte a numerose trasmissioni e ha recitato in alcune pellicole.

Belen è ovviamente seguitissima sui social network: il suo account vanta 9,8 milioni di followers. La classe 1984 condivide spesso contenuti bollenti in cui mette in mostra le sue curve da sogno. Questa sera, invece, la bela argentina ha emozionato tutti con una foto splendida.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Falchi ti fa girare la testa, bellissima e sensuale: la FOTO incanta i followers

Belen Rodriguez con fratello e madre: foto emozionante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Federica Panicucci, di lato il fondoschiena. Uno spettacolo solo per pochi – FOTO

Belen, poco fa, ha condiviso una foto-ricordo bellissima. Nello scatto, la showgirl è piccolissima ed è raffigurata insieme al fratello e alla madre. La fotografia è in bianco e nero: la famiglia si trovava su una bella spiaggia. “Tu mamma sei il mio ossigeno”, ha scritto nella didascalia. Veronica Cozzani, ancora oggi, è molto simile alle sue figlie.

Il post ha raccolto in poco tempo 38mila cuoricini e numerosi commenti. La Rodriguez ha piazzato anche un hashtag che recita la dicitura ‘tanti auguri mamma’. Gli utenti stanno commentando con grande velocità. “Auguri a tua mamma”, “Auguri alla mamma di queste splendide creature”, “Tanti cari auguri”, “Che mamma meravigliosa”, si legge.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen, nella giornata di ieri, ha lasciato tutti senza parole mettendo in rete una fotografia alquanto particolare: l’argentina era completamente nuda nella vasca.