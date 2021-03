Bianca Atzei, il reggiseno non pervenuto e sotto..Si sogna – FOTO

La cantante ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi pubblica una foto scattata allo specchio piuttosto piccante: lascia i fan a bocca aperta!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Nella foto, la Atzei indossa solo i pantaloni: il décolleté è coperto dal dolcissimo cagnolino che tiene in braccio.

I followers, dunque, non possono fare altro che sognare ed ammirare lo splendido post scattato all’interno della cabina-armadio della meravigliosa cantante.

In due ore, Bianca ha ottenuto più di 17.000 mi piace e 570 commenti di utenti che la sommergono di complimenti: il post è stato un successo!

Bianca Atzei si sfoga: ecco cosa le ha lasciato la pandemia…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Durante una delle sue interviste, Bianca ha raccontato al pubblico che la segue come ha vissuto la pandemia e che cosa, ad oggi, questo virus le ha lasciato: “All’inizio era un po’ tutto confuso, facevamo fatica a capire cosa stesse accadendo. La verità è che passi da un umore all’altro, ma è normale in una condizione delicata e pesante come questa. A un certo punto ho capito che avevo bisogno di altro, che dovevo staccare completamente. il baricentro non potevano più essere le mie quattro mura“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

E ancora: “E’ scattato qualcosa in me, ho iniziato a cambiare direzione, sono tornata a concentrarmi prettamente su ciò che amo fare. In fondo la musica è sempre stata la mia cura, ogni tanto riemerge, ma non potrei mai farne a meno“.