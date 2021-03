Bimbo di 3 anni cade dal 12° piano: salvato da un fattorino – FOTO

Tragedia sfiorata in Vietnam. Un bambino di 3 anni cade da un balcone al 12° piano, ma viene salvato da un fattorino di passaggio, che oggi è l’eroe nazionale

Sarebbero bastati pochi secondi in più e la disavventura si sarebbe trasformata in dramma. Tragedia sfiorata ad Hanoi, in Vietnam, dove un bambino ha rischiato di perdere la vita. Il piccolo, di appena 3 anni, si era avventurato sul balcone del suo appartamento al 12° piano, approfittando di una distrazione della madre.

Lì si era sporto ed era scivolato in avanti, restando appeso solo con una mano alla ringhiera. Il suo pianto ha attirato i vicini, che hanno chiamato i soccorsi, ma la situazione pareva ormai irreparabile: non sarebbero mai arrivati in tempo. Le urla disperate degli astanti però hanno attirato l’attenzione di Nguyen Ngoc Manh, un fattorino di 31 anni, che stava passando per caso. E l’uomo ha tentato il tutto per tutto.

Leggi anche -> Video surreale: la polizia insegue e spara 10 colpi all’autista 16enne

Bimbo di 3 anni cade dal 12° piano: salvato dal fattorino

Leggi anche -> Bambina uccisa durante un esorcismo: aveva solo 9 anni

Nguyen Ngoc Manh non ha esitato un attimo davanti alla terribile scena. “Ho immediatamente aperto la portiera della macchina – ha spiegato in seguito ai reporter – e ho cercato di arrampicarmi sul tetto di metallo al piano terra del palazzo, per prendere il bambino nel caso in cui cadesse”.

La sua agilità e la prontezza di riflessi hanno fatto sì che riuscisse davvero in quella che sembrava un’impresa disperata: è riuscito ad afferrare al volo il bimbo. “Dopo essere salito a 2 metri di altezza, l’ho visto cadere. Non riuscivo a stare in equilibrio, ma ho allungato le braccia in avanti per prenderlo. Fortunatamente, è caduto tra le mie braccia. Poi siamo scivolati e abbiamo sbattuto contro il tetto di metallo”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Entrambi sono stati portati in ospedale. Il piccolo ha riportato lesioni a braccia e gambe, ma è fuori pericolo. Il fattorino che ha subito una distorsione che guarirà in pochi giorni. Tutta la scena dell’incredibile salvataggio è stata immortalata dalle telecamere di sicurezza e dai vicini. La storia ha fatto il giro del mondo e Nguyen Ngoc Manh è stato celebrato in patria come un supereroe in carne e ossa.