Chiara Ferragni, il bimbo in braccio e quella V che sta facendo impazzire tutti – FOTO

Chiara Ferragni continua a stuzzicare le fantasie dei fan attraverso una foto pubblicata sui social in cui appare con un dolce bimbo in braccio

Continua la caccia al nome per la secondogenita di casa Ferragni. I fan della coppia Fedez e Chiara non smettono infatti di chiedersi come si chiamerà la sorellina del piccolo Leone. Un vero e proprio rompicapo che sta togliendo il sonno ai tanti follower che seguono la Ferragni su Instagram. Al momento sembra che la famiglia Lucia abbia intenzione di mantenere il più stretto riserbo concedendo soltanto una piccola indicazione. Nel corso del suo esordio al fianco di Fracesca Michielin alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, Fedez si è presentato sul palco dell’Ariston nascondendo un indizio. Nel corso della prima serata infatti il rapper ha indossato una camicia disegnata da Versace che conteneva le iniziali della sua splendida famiglia. Ad ingolosire i fan è stata la lettera “V” comparsa sulla sua schiena, un chiaro segnale sull’iniziale del nome della sua secondogenita.

L’indizio di Chiara Ferragni sul nome di sua figlia

Alla nascita della piccola sorellina di Leone manca davvero pochissimo, tant’è vero che Chiara ha deciso di non accompagnare suo marito al Festival per restare con la sua famiglia. In attesa del lieto evento però l’influencer più famosa, non solo d’Italia, ha voluto concedersi di giocare un po’ con i suoi follower dei social. Su Instagram infatti ha deciso di pubblicare una sua foto in cui teneva fra le braccia il piccolo Leone. Ormai il bimbo è diventato quasi un ometto ma in quello scatto sembra avere davvero pochissimi giorni mentre la sua bella mamma lo stringe a sé.

Nella didascalia Chiara scrive che nella foto, datata maggio 2018, è in compagnia di un piccolo Leo e che presto sarà ancora con una “baby” terminando la frase con una “V“. Questo sembra essere l’indizio che tutti attendevano per avere, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, la conferma che la piccola avrà proprio quell’iniziale del nome. Per fortuna, per svelare il mistero non bisognerà aspettare ancora molto anche se i fan sembrano non avere dubbi: si chiamerà Vittoria.