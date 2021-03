Chiara Ferragni: cambio outfit e nuovo accessorio sempre con lei FOTO

Come mai Chiara Ferragni ha deciso di cambiare outfit? Ecco la risposta che arriva dal web e molti si chiedono quando tornerà la vera lei

L’abbiamo conosciuta come una ragazza semplice alle prese con un blog, poi nel corso degli anni è diventata la regina delle influencer creando un regno magico. La rete è la sua casa, su Instagram è seguita da quasi ventitré milioni di follower, un record per i social, ed ogni giorno non perde occasione di mostrare i suoi outfit, la sua famiglia e il suo lavoro. Ma c’è qualcosa che i fan hanno notato da qualche mese a questa parte. Chiara Ferragni sta lanciando una nuova moda?

Chiara Ferragni: outfit nuovi, cambio vita?

Chiara Ferragni è in dolce attesa e manca sempre meno alla nascita della baby girl. In questi giorni l’influencer è alle prese con il Festival di Sanremo visto che suo marito Fedez sta partecipando insieme alla cantante Francesca Michelin. La donna è sempre attiva e pronta su Instagram a pubblicare foto e video dei due concorrenti. Ma ai fan quello che più interessa è il motivo per cui la regina delle influencer abbia cambiato look. In effetti da qualche tempo la vediamo quasi sempre con tute e felpone, vestiti che prima non avrebbe mai indossato. Il motivo? Due sono le ipotesi: la prima riguarda la sua gravidanza, sicuramente si trova più comoda con questo outfit, la seconda riguarda il periodo delicato che stiamo vivendo. Anche lei come tutti gli italiani trascorre più tempo a casa rispetto a prima.

Inoltre sono giorni che sul suo profilo appaiono foto dei suoi occhiali, ora in vendita sul suo sito internet. Chiara Ferragni non si ferma mai ed è sempre pronta a lanciare nuove mode e a sorprendere il mondo del web che la segue in ogni occasione.