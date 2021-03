Economia in crisi: cresce la povertà tra le famiglie italiane

In aumento le famiglie italiane in povertà assoluta: ammontano ai 2 milioni quelle in seria difficoltà

L’arrivo del Covid 19 in Italia coincide con un aumento complessivo della povertà che coinvolge più di 5 milioni e mezzo di individui, pari al 9,4%. L’Italia sembra essere arretrata, insomma, di circa un ventennio: negli ultimi 15 anni non si era mai registrato un tale record.

Da nord a sud la crisi economica, derivante dal dilagare della pandemia e dalle necessarie misure di contenimento che hanno imposto la chiusura – talvolta definitiva – di molte attività, coinvolge soprattutto le famiglie con tre figli e quelle con un solo genitore. La diminuzione dei consumi è tale che la spesa media, nelle famiglie, è tornata ai valori del 2000.

Economia: aumentano le famiglie italiane in difficoltà

Il 2020, che sarà ricordato come l’anno della pandemia, ha fatto parallelamente registrare un calo delle attività; le misure restrittive messe in atto durante i lockdown hanno determinato il collasso di interi settori con conseguenze deleterie per intere famiglie.

In fatto di povertà, così, il 2020 ha registrato un tasso superiore rispetto al record del 2005. Sono 335 mila le famiglie in più, rispetto al 2019, che vivono in seria difficoltà. I dati Istat, infatti, non lasciano spazio ad alcun dubbio: 2 milioni di famiglie vivono stentatamente.

La situazione colpisce indifferentemente, da Nord a Sud, le famiglie italiane, ma se nell’Italia meridionale il fenomeno è maggiormente diffuso, tant’è che si attesta al 9,3%, è al Settentrione che ha avuto un particolare incremento, registrando un aumento di 218 mila famiglie e raggiungendo il 7,6% rispetto al 5,5% del Centro.

A soffrire maggiormente della crisi sono soprattutto le famiglie numerose: per i nuclei famigliari costituiti da 5 componenti l’incremento si attesta al 20,7%, a fronte del 5,7% delle famiglie con due persone, dell’8,6% per quelle con tre e dell’11,3% per quelle con quattro.