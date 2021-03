Elenoire Casalegno non passa inosservata su Instagram per via di quello scatto così particolare, è tutto da vedere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Elenoire Casalegno dice addio all’Isola dei famosi. La bella e bionda conduttrice fino a poco tempo fa era data come super favorita per il ruolo di inviata in Honduras per l’edizione 2021 del reality show di canale 5 e invece niente da fare.

Con la copertina ufficiale sul settimanale Tv Sorrisi e canzoni che mostra il cast al completo lei non c’è. Il posto da inviato è andato a Massimiliano Rosolino, ex campione azzurro che da qualche tempo si è dato alla televisione. Cosa saprà successo? Mistero, lei non dice nulla e continua a deliziarci con le sue foto social.

In molti ormai avevano già sognato di vederla in collegamento con Ilary Blasi che è al timone di questa edizione che sembra non decollare come dovrebbe tra disdette e rinvii di palinsesto ma Elenoire non ci sarà. Magari il suo nome era solo un rumor, ma si sa quando si parla vuol dire che qualcosa bolle in pentola, ma alla fine Rosolino ha avuto la meglio.

E tutti i suoi follower dovranno accontentarsi, si fa per dire, di vederla sui social e in particolare su Instagram dove Elenoire non fa mai mancare la sua presenza. L’ultima foto, c’è da dire, non passa inosservata. Per vederla vai alla pagina successiva.

LEGGI ANCHE –> Laetitia Casta, occhi verdi che ti rapiscono: tutti incantanti – FOTO

Elenoire Casalegno, tutina trasparente e lingua fuori