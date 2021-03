Fiorello sanguina al festival di Sanremo, l’incidente con Amadeus

Durante un esilarante sketch al festival di Sanremo 2021, Amadeus ha provoocato un danno al suo amico Fiorello.

Durante la serata Fiorello ha chiesto all’amico Amadeus di depilargli i baffi con un rasoio elettrico e il risultato è stato veramente un disastro.

Cosa è successo ai baffi di Fiorello?

Durante la terza puntata della 71esima edizione del Festival della canzone italiana Fiorello ha chiesto ad Amadeus di passargli un rasoio sui baffi perché non voleva somigliare a Massimo D’Alema.

Il risultato è un disastro perché il conduttore sbaglia a passare il rasoio e sulla pelle dello showman spunta una escoriazione da brividi.

Fiorello infatti chiede alla regia di inquadrare le sue labbra e si riesce a vedere perfettamente che lo showman è completamente graffiato sul labbro superiore.

L’episodio ha scatenato ilarità all’interno del teatro Ariston con i professori d’orchestra, i coristi e anche l’amico Amadeus piegato in due dalle risate.

Fiorello ha dovuto continuare lo show nonostante avesse un forte bruciore sulle labbra e fosse visibilmente graffiato. Ma, come si sa perfettamente, the show must go on e dunque lo spettacolo è andato avanti.

Le truccatrici della Rai però non sono riuscite a fare miracoli perché nonostante creme lenitive, il fondo tinta super coprente e la cipria i segni rossi sul viso di Fiorello si continuavano a vedere.

Una serata non troppo fortunata per il siciliano Fiorello che dopo il suo sketch iniziale in cui ha fatto riferimento all’abbandono della segreteria del Pd da parte di Zingaretti, Fiorello è scomparso lasciando totalmente solo l’amico e collega Amadeus.