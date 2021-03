Francesca Fialdini pazzesca sul pavimento con una frase che ti lascia senza fiato – FOTO

Francesca Fialdini spiazza i suoi fan grazie ad uno scatto in cui si contraddistingue per fascino e sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Come spezzare il respiro di qualcuno è un segreto che a quanto pare Francesca Fialdini conosce molto bene. Grazie ad uno scatto infatti pubblicato sul suo profilo Instagram l’amata conduttrice Rai mostra un lato di sé che forse non è molto conosciuto ma che è di certo apprezzato. Il pubblico è infatti abituato ad apprezzarne bellezza e professionalità nel corso delle sue trasmissioni televisive senza però poter essere travolti dalla sensualità che è capace di emanare. Nella foto che la Fialdini ha deciso di condividere sul noto social network infatti, senza aver bisogno di mostrarsi senza veli o in pose assurdamente plastiche, riesce comunque a conquistare il cuore dei fan. Lo scatto ripreso è in bianco e nero, un effetto che riesce quasi a ricreare le atmosfere degne delle grandi dive del passato. Francesca si è lasciata ritrarre seduta a terra mentre indossa un abito lungo da gran galà che spicca grazie a degli strass.

LEGGI ANCHE -> Alessandra Amoroso, la serie di FOTO dove ti puoi solo innamorare…bellissima

Il fascino nascosto di Francesca Fialdini