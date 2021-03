Antartide, iceberg grande quanto Roma si stacca – immagini incredibili

Noto come A74, il gigantesco blocco di ghiaccio si è staccato dalla piattaforma di ghiaccio di Brunt una settimana fa.

Lo scorso venerdì 26 febbraio in Antartide si è staccato un iceberg. Le dimensioni sono imponenti: i circa 1.270 km2 per 150 metri di spessore fanno del blocco di ghiaccio un maestoso colosso, la cui estensione è equiparabile a quella della città di Roma (1,285 km²). L’immensa piattaforma è stata ribattezzata come A-74, in linea con la nomenclatura basata sul quadrante antartico che la ospita. Lo scorso sabato foto e video diffusi in rete mostrano l’incredibile ampliamento della frattura, accuratamente monitorata dalle immagini satellitari.

Le immagini satellitari di A74: la fessura e il distacco

La grande massa di ghiaccio è stata avvistata per la prima volta tramite GPS verso la fine febbraio dal British Antarctic Survey. La notizia è stata successivamente accertata dal National Ice Center statunitense attraverso le incredibili immagini fornite da Sentinel-1A, satellite facente parte di una piccola costellazione adibita al monitoraggio dei cambiamenti climatici sulla Terra di cui fa parte anche Sentinel-6, l’ultimo ad essere stato lanciato in orbita dalla NASA a ottobre 2020.

Il gigantesco iceberg ha abbandonato la piattaforma di ghiaccio Brunt, localizzata nella regione antartica occidentale della Terra di Coats: si tratta della sporgenza galleggiante dei ghiacciai che sono emersi dalla terraferma nel Mare di Weddell. La sua drammatica spaccatura consegue a una profonda crepa formatasi lo scorso novembre 2020. I recenti dati sulla velocità della superficie della piattaforma ghiacciata avevano già in precedenza indicato una rapida spaccatura sulla superficie della lastra, la cui apertura continuava a tagliare circa 1 km al giorno. Nelle ultime ore di venerdì la fessura si estese in maniera repentina, prima di staccarsi definitivamente dal resto del ghiacciaio.

Close up of rift where the new iceberg #A74 broke away from the #Brunt Ice Shelf, captured in high res satellite imagery before & after calving. Vision-1 © Airbus Defence and Space Limited 2021. #TeamARTEMIS @RAF_Space @AirbusSpace pic.twitter.com/jJhvw84jMp — British Antarctic Survey (@BAS_News) March 5, 2021

Data la staticità dell’iceberg, per il momento il suo distacco non rappresenta una minaccia per la stazione di ricerca Halley VI del British Antarctic Survey.

Fonte ABC, BBC