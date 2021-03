Giorgia Crivello. Sole, mare e un lato B da urlo: le forme in primo piano – FOTO

Giorgia Crivello. La bellissima influencer in un assaggio d’estate: forme strepitose in primo piano e il tripudio dei follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORGINA🇮🇹 (@lacrivello)

Uno scatto in cui raccoglie l’essenziale. È quello che propone Giorgia Crivello nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Lei, in un assaggio d’estate, si mostra in tutta la sua magnificenza, baciata dai raggi solari. Nell’immagine condivisa con i suoi follower, come sottolinea la stessa influencer in didascalia, c’è tutto quello che serve per essere felici: il mare cristallino, la spiaggia, le montagne sullo sfondo, le temperature calde che invitano a svestirsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORGINA🇮🇹 (@lacrivello)

La bella Giorgia Crivello, infatti, è in déshabillé, coperta a malapena solo da un mini slip che esalta le sue forme rotonde e sode. Con una mano nasconde il seno tornito, il viso è rivolto in su, ad abbracciare i raggi del sole, i capelli bagnati le ricadono sulle spalle. In poche ore ha ottenuto una pioggia di like, quasi 26.000, attestando il consenso del suo pubblico. La giovane, infatti, è giunta alla soddisfacente cifra di 295mila follower che giornalmente attendono nuove notizie dalla loro beniamina.

LEGGI ANCHE –> Elenoire Casalegno, rock e audace allo stesso tempo: la tutina è pazzesca – FOTO

Giorgia Crivello. Chi è la sexy influencer

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORGINA🇮🇹 (@lacrivello)

LEGGI ANCHE –> Annalisa spiazza ancora tutti all’Ariston: è una tigre nera super sexy – FOTO

Gli italiani hanno imparato a conoscere Giorgia Crivello non solo per le sue dodi fisiche che ha utilizzato nei panni di modella e influencer, ma anche per il ruolo di conduttrice de Le Iene Trip e Lucignolo. Classe 1989, è nata in provincia di Milano da genitori siciliani. I suoi lineamenti perfetti e i colori mediterranei e sensuali l’hanno decisamente aiutata a intraprendere un percorso nel fashion system. E’ stata adocchiata da brand prestigiosi per cui ha sfilato ed è gettonatissima e richiesta sul web. Ha posato in tempi recenti per la rivista GQ Italia e per Playboy, dandole una popolarità incredibile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORGINA🇮🇹 (@lacrivello)

In passato ha avuto breve flirt con Valentino Rossi, pilota e campione mondiale di motociclismo. Attualmente però è impegnata con Stefano Laudoni. Il giovane è un atleta, giocatore di basket professionista, noto per essere stato l’ex storico di Valentina Vignali. Giorgia e Stefano appaiono spesso nei reciproci profili Instagram, mostrandosi sempre innamorati e affiatati. Dopo solo un anno di relazione hanno dichiarato di essere già in procinto di sposarsi. La proposta di matrimonio è arrivata nel periodo di Natale, organizzata da Stefano grazie alla complicità dei loro amici.