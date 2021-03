Harry e Meghan vs Royal Family: “Non possiamo più stare zitti”

Harry e Meghan, continua la battaglia contro la Royal family. L’intervista choc che andrà in onda preannuncia il gelo totale

Mancano ormai solo due giorni alla messa in onda della famosa intervista di Harry e Meghan, quella preannunciata da tempo ormai, che gli ex duchi di Sussex hanno rilasciato ad Oprah. Sono giorni che si dice ormai che sarà un’intervista fiume, dalla quale ci si aspettano affermazioni forti e di certo contro la Royal Family, quella famiglia dalla quale i due giovani hanno deciso di uscire circa un anno fa rinunciando ai titoli nobiliari.

Una scelta fatta insieme, hanno sempre detto, per poter vivere una vita tranquilla negli Stati Uniti dove si sono trasferiti da un po’. “Abbiamo intenzione di rinunciare al ‘ruolo senior’ di membri della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere la regina” avevano annunciato l’anno scorso lasciando tutti a bocca aperta e da allora i rapporti con Elisabetta e il resto della famiglia non si sono mai ricuciti veramente.

Rapporti sempre più freddi quelli di Harry e Meghan con Buckingham Palace e l’intervista che andrà in onda il prossimo 7 marzo promette di gelare ancora di più le cose.

LEGGI ANCHE –> Harry e Meghan fuori dalla Corona, Lady D sarebbe furiosa, sapete perché?

Harry e Meghan, le anticipazioni gelano la Royal Family

LEGGI ANCHE –> Harry e Meghan annunciano il secondo figlio: l’omaggio a Lady Diana

Sono le anticipazioni dell’intervista che già da ora preoccupano la Regina e raggelano il sangue di tutta la Royal Family. Dal promo infatti che sta andando in onda in questi giorni per promuovere quella che sarà già da ora un boom di ascolti, Meghan Markle spiega come sia stato proprio il Palazzo a mettere in circolo alcune cattiverie su di lei e il principe Harry.

“Non capisco come possano aspettarsi che, dopo tutto questo tempo, possiamo starcene zitti se la famiglia reale continua a svolgere un ruolo attivo nel perpetuare falsità su di noi – tuona la moglie di Harry che in attesa del suo secondo bambino – E se ciò significa rischiare di perdere delle cose, in realtà ne abbiamo già perse tante”.

E anche solo questo basterebbe a capire che i due vuoteranno il sacco alla grande. Non manca però la voce di Harry che ancora una volta va con il pensiero a sua mamma Diana e alla difficoltà he ha dovuto subire in passato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Ammette che la sua preoccupazione era che la storia potesse ripetersi e così è stato. “Non riesco neanche a immaginare come possa essere stato per lei fare questo percorso da sola – ha detto il principe – Perché per noi è stato estremamente dura ma almeno avevamo l’un l’altra”.