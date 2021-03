Un bambino è stato attaccato ed ucciso da un coccodrillo di sei metri mentre nuotava insieme al fratellino nelle acque di un fiume.

Choc nella provincia del Kalimantan, in Indonesia, dove un bambino di soli 8 anni è stato attaccato ed ucciso da un coccodrillo. La vittima stava nuotando insieme al fratellino, sotto gli occhi del padre, quando un rettile di sei metri si è avvicinato e dopo averlo attaccato lo ha letteralmente ingoiato. Il genitore ha provato a salvare il figlio cercando di bloccare l’animale, ma ogni tentativo è risultato vano. Poco dopo, alcuni residenti della zona, sono riusciti a catturarlo estraendo il corpo del piccolo dallo stomaco del rettile.

Leggi anche —> Sbranata dal cane: fidanzato accusato di omicidio colposo

Indonesia, coccodrillo attacca e uccide un bambino di soli 8 anni: la tragedia sotto gli occhi del padre e del fratellino

Leggi anche —> Donna uccisa e smembrata, alla sbarra un 24enne: agghiacciante quanto emerge dal processo

Aveva solo 8 anni il bambino ucciso da un coccodrillo mentre nuotava in un fiume nell’isola del Borno, nella provincia indonesiana del Kalimantan. Secondo quanto riferisce la stampa locale e la redazione australiana di 7News, il piccolo si trovava in acqua insieme al fratellino e sotto gli occhi del padre, quando un coccodrillo di circa sei metri si è avvicinato e lo attaccato inghiottendo interamente. Il padre che ha assistito alla tragedia ha provato a fermare ed inseguire il rettile colpendolo più volte, ma quest’ultimo è riuscito a scappare.

Alcuni abitanti della zona sono intervenuti riuscendo a catturare il coccodrillo. Dal suo stomaco, i soccorritori hanno estratto il corpo della vittima sotto gli occhi dei familiari distrutti dal dolore per la morte del bimbo.

In merito, riporta 7News, un funzionario dell’Agenzia locale per la ricerca ed il soccorso, noto come Oktavianto, ha spiegato che il genitore del piccolo aveva inseguito il rettile e lo aveva colpito a mani nude, ma purtroppo non era riuscito a fermarlo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Purtroppo, ha spiegato il funzionario, è risaputo che il fiume teatro della tragedia sia abitato da diversi esemplari di coccodrilli. Circostanza di cui sarebbe dovuto essere a conoscenza anche il padre del bambino che andava spesso a prendere l’acqua per cucinare nel fiume.